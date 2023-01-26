بهاء الحريري: لضرورة استكمال مسيرة الشهيد رفيق الحريري لبناء وطن سليم

صدر عن المكتب الإعلامي للسيد بهاء الحريري البيان الآتي:

اختتم الشيخ بهاء رفيق الحريري لقاءاته في قبرص مع وفود ضمت شخصيات من كل المناطق اللبنانية على اختلاف مشاربها الدينية والاجتماعية والثقافية ناقلة هموم اللبنانيين في ظل الضائقة الاجتماعية والمعيشية والصحية التي إذا استمرت ستؤدي بلبنان الى الانهيار الكامل وربما الى الزوال.

واستمع الحريري لمطالب أعضاء الوفود التي لا تزال على نهج والده الشهيد، شاكين فقدان المرجعية السنية الصحيحة والكاملة في المعادلة اللبنانية، ومعربين عن تخوفهم من بقاء الطائفة مهمشة فضعف الطائفة السنية ينعكس ضعفاً على لبنان ككل بينما قوة هذه الطائفة وحضورها سينعكس مساهمة في انقاذ لبنان وخلاصه.

وأبدى الحريري تخوفه من تفريغ المواقع السنية في مؤسسات الدولة، وأكد على ضرورة استكمال مسيرة رفيق الحريري الوطنية الجامعة لبناء وطن سليم ودولة قادرة بكل مؤسساتها على فرض هيبتها على كافة الأراضي اللبنانية. وشدد على ان ثنائية العيش المشترك (الإسلامية – المسيحية) هي المعادلة الوحيدة لبقاء لبنان وخشبة خلاصه واستمراره وازدهاره.

كما اكد الحريري على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الاهلية وأرسى القواعد الأساسية لبناء لبنان جديد وأعاده الى الخارطة الدولية كبلد حر مستقل، مشدداً على ضرورة عودته الى الحضن العربي ونسج افضل العلاقات مع الدول العربية كافة والخليجية خاصة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لما لها من افضال على لبنان منذ ما قبل الطائف الى يومنا هذا.

وأشاد الحريري بمتانة العلاقة مع بكركي معتبراً أنها علاقة أساسية واكثر من جيدة ومن خلالها يتم نسج خلاص لبنان وخروجه من أزماته ومشاكله، وهو ما تم التأكيد عليه أيضا خلال استقباله وفدا من ابرشية قبرص المارونية برئاسة المطران سليم صفير حيث تم التوافق على ان لبنان بلد جامع للحضارات والأديان مما جعله بلد الرسالة والتعايش والمؤالفة بين أبنائه.

وهذه المواضيع كانت أيضا مدار بحث بين الحريري وراعي ابرشية بعلبك-الهرمل سيادة المطران حنا رحمه الذي التقاه في قبرص كما تطرق الحديث الى شؤون إنمائية واجتماعية تخص منطقة البقاع.