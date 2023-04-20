بهاء الحريري: لعل بركة هذا العيد تحل على لبنان واللبنانيين

عايد بهاء الحريري اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول الفطر المبارك عبر “تويتر”.

وغرّد الحريري قائلاً: أصدق التهاني لمناسبة عيد الفطر السعيد، لعل بركة هذا العيد تحل على لبنان واللبنانيين ويسترجعون حقهم بالعيش بكرامة وخير وأمن وسلام تحت سقف دولة سيدة وقوية يحكمها القانون والدستور.

كل عام وأنتم بخير

أصدق التهاني لمناسبة عيد الفطر السعيد، لعل بركة هذا العيد تحل على لبنان واللبنانيين ويسترجعون حقهم بالعيش بكرامة وخير وأمن وسلام تحت سقف دولة سيدة وقوية يحكمها القانون والدستور. كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/Hmntjmmr0H — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 20, 2023