بهاء الحريري لـ “دايلي ميل”: “حزب الله” الإرهابي والحكومة الفاسدة مسؤولان عن انفجار بيروت

اتهم الشيخ بهاء الحريري، في مقابلة مع “الدايلي ميل” حزب الله الارهابي والحكومة اللبنانية الفاسدة كما وصفهما، بالوقوف خلف الانفجار الذي دمّر بيروت، مؤكداً “إنّ الجميع يعلمون بأن حزب الله سيطر على ميناء بيروت ومطارها وأنه لا يمكن تصور أن السلطات لم تكن على علم بأن نترات الأمونيوم القاتلة كانت مخزنة في مستودع هناك”.

واضاف الحريري “السؤال الذي يتعين علينا أن نطرحه هو كيف سُمح لهذه المادة القابلة للاشتعال بالبقاء في وسط هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، لمدة ست سنوات؟.. “من الواضح جدا” أن حزب الله هو المسؤول عن الميناء والمستودع حيث تم تخزين نترات الأمونيوم. فلا شيء يدخل ويخرج من الميناء أو المطار أو يعمل بدون معرفتهم. لا شيء.”

وشدد الحريري على ان “قرارهم بوضعها هناك في وسط مدينة يبلغ عدد سكانها مليوني شخص كان كارثة مطلقة والآن لدينا مدينة محطمة”، مشيراً الى التحذيرات التي وجهها السفير الإسرائيلي داني دانون اثناء تحدثه الى مجلس الأمن في العام الماضي، عندما قال “وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس قد شرعتا في النهوض باستغلال القنوات البحرية المدنية، وعلى وجه التحديد ميناء بيروت، ميناء حزب الله.’

واشار الحريري الى انه “لا أستطيع تكهن الأحداث الدقيقة في الميناء ذلك اليوم، لكن حزب الله منظمة إرهابية معروفة، وأعتقد أنه كلما ألحقوا المزيد من الدمار كلما كانوا أفضل حالاً” وتابع” إنّ علاقتهم التكافلية مع الحكومة تمنحهم الثقة الكاملة لفعل ما يريدون.”

“واكد الحريري “نحن بحاجة إلى تحقيق دولي عاجل في هذه المأساة. لا يمكنك الوثوق بالحكومة أو حزب الله لإجراء تحقيق صحيح يجب أن يكون لدينا تحقيقاً خارجياً وبسرعة” وختم “هناك علاقة مفلسة بين السلطة وأمراء الحرب وعليهم أن يرحلوا جميعاً. إنّ التاريخ يظهر لنا أنّ أمراء الحرب لا يبنون بلداً، بل يسيئون معاملته. وعلينا أن ننتقل بلبنان من بلد إلى أمة.’