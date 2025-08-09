السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
بهاء الحريري لفتاة سألته عن نهاية للحرب: إن شاء الله كل شيء سيكون بخير

منذ 35 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري في منشور له عبر منصة إكس:
“التقيت هذا الأسبوع، بمجموعة من الشباب والشابات من لبنان. سألتني فتاة صغيرة: “هل ستنتهي الحرب في لبنان؟”
‏أجبتها: “إن شاء الله كل شيء سيكون بخير”.
‏هؤلاء الصغار يستحقون أن يروا وطنهم مزدهرًا وآمنًا، وسنعمل بلا توقف لتحقيق ذلك.”

