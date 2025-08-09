بهاء الحريري لفتاة سألته عن نهاية للحرب: إن شاء الله كل شيء سيكون بخير

كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري في منشور له عبر منصة إكس:
التقيت هذا الأسبوع، بمجموعة من الشباب والشابات من لبنان. سألتني فتاة صغيرة: “هل ستنتهي الحرب في لبنان؟”
أجبتها: “إن شاء الله كل شيء سيكون بخير”.
هؤلاء الصغار يستحقون أن يروا وطنهم مزدهرًا وآمنًا، وسنعمل بلا توقف لتحقيق ذلك.#لبنان pic.twitter.com/LkUzAFJy9y
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 9, 2025