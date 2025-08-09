بهاء الحريري: مؤسسة بهاء و حسناء الحريري حملت قناعة راسخة بأن مستقبل لبنان يبدأ من الاستثمار في أهله

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري أن مؤسسة بهاء وحسناء الحريري حملت منذ تأسيسها قناعة راسخة بأن مستقبل لبنان يبدأ من الاستثمار في أهله، وبالأخص أطفاله.

وكتب الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“منذ تأسيسها، حملت مؤسسة بهاء وحسناء الحريري قناعة راسخة بأن مستقبل لبنان يبدأ من الاستثمار في أهله، وبالأخص أطفاله.

نعمل على فتح أبواب التعليم، وتنمية المهارات، وتعزيز الحياة المجتمعية، لنمنح الجيل الجديد فرصة النمو بكرامة وأمل وطموح.

فالتغيير الحقيقي يبدأ بالوحدة والرؤية والإرادة للعمل.”

