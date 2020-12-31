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بهاء الحريري معايداً اللبنانيين: كل عام و أنتم بناة للوطن

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 8:07 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً ” كل عام ولبنان بخير” واضاف “مر لبنان بعاصفة من الأزمات في ال ٢٠٢٠، لكن العالم بأسره يعلم بأننا شعب لا ينحني و لا يقف عند أزمة أو كارثة بل يستمر بعزيمة صلبة و تحدٍ للصعاب ورغبة شديدة بالحياة الكريمة. كل عام و أنتم بناة للوطن”.

 

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