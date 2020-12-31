بهاء الحريري معايداً اللبنانيين: كل عام و أنتم بناة للوطن

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً ” كل عام ولبنان بخير” واضاف “مر لبنان بعاصفة من الأزمات في ال ٢٠٢٠، لكن العالم بأسره يعلم بأننا شعب لا ينحني و لا يقف عند أزمة أو كارثة بل يستمر بعزيمة صلبة و تحدٍ للصعاب ورغبة شديدة بالحياة الكريمة. كل عام و أنتم بناة للوطن”.

كل عام ولبنان بخير

مر لبنان بعاصفة من الأزمات في ال ٢٠٢٠، لكن العالم بأسره يعلم بأننا شعب لا ينحني و لا يقف عند أزمة أو كارثة بل يستمر بعزيمة صلبة و تحدٍ للصعاب ورغبة شديدة بالحياة الكريمة. كل عام و أنتم بناة للوطن. pic.twitter.com/Q2fpCBZo2O — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) December 31, 2020