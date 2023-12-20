الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
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بهاء الحريري معزيًا بأمير الكويت: الأمة العربية خسرت قامة عُرفت بإنسانيتها وحكمتها

منذ دقيقتين
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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عبّر الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري عن أحرّ تعازيه لدولة الكويت بوفاة الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، قال: “نتقدم بأحرّ التعازي من دولة الكويت قيادة وشعبًا ومن أسرة “آل الصباح” الكريمة بوفاة الشّيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح”، الذي خسرت الأمة العربية بوفاته قامة عريقة عُرفت بإنسانيتها وحكمتها”.

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