بهاء الحريري معزيًا بأمير الكويت: الأمة العربية خسرت قامة عُرفت بإنسانيتها وحكمتها

عبّر الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري عن أحرّ تعازيه لدولة الكويت بوفاة الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، قال: “نتقدم بأحرّ التعازي من دولة الكويت قيادة وشعبًا ومن أسرة “آل الصباح” الكريمة بوفاة الشّيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح”، الذي خسرت الأمة العربية بوفاته قامة عريقة عُرفت بإنسانيتها وحكمتها”.

نتقدم بأحرّ التعازي من دولة الكويت قيادة وشعباً ومن أسرة "آل الصباح" الكريمة بوفاة الشّيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" الذي خسرت الأمة العربية بوفاته قامة عريقة عُرفت بإنسانيتها وحكمتها. pic.twitter.com/Y1prYiFoYc — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) December 20, 2023