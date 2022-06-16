بهاء الحريري معقباً على قرار المحكمة الدولية: زمن الإفلات من العقاب قد ولّى

صدر عن رجل الأعمال بهاء الحريري بياناً عقب صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وجاء فيه:

“نجدد ثقتنا التامة والتزامنا بما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .

لقد عرفنا كامل الحقيقة، وها نحن نترقب تحقيق العدالة، التي يجب ان تدفعنا كلبنانيين إلى المزيد من التكاتف صوناً لسيادة وطننا وضمان استقراره.

وليكن كل حكم صدر عن المحكمة الدولية، مناسبة لاستذكار والدي الشهيد رفيق الحريري الذي كان من الدعاة إلى الوحدة والتضامن والتعايش من أجل خير لبنان، هذا الوطن الذي آمن به والدي “واحداً موحداً”.

ان مطلبنا هو مطلب اللبنانيين الذي كان ولا يزال، العدالة، التي ستُنفذ، لأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى”.