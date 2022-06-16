الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري معقباً على قرار المحكمة الدولية: زمن الإفلات من العقاب قد ولّى

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يونيو - 2022 4:31 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر عن رجل الأعمال بهاء الحريري بياناً عقب صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وجاء فيه:

“نجدد ثقتنا التامة والتزامنا بما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .

لقد عرفنا كامل الحقيقة، وها نحن نترقب تحقيق العدالة، التي يجب ان تدفعنا كلبنانيين إلى المزيد من التكاتف صوناً لسيادة وطننا وضمان استقراره.

وليكن كل حكم صدر عن المحكمة الدولية، مناسبة لاستذكار والدي الشهيد رفيق الحريري الذي كان من الدعاة إلى الوحدة والتضامن والتعايش من أجل خير لبنان، هذا الوطن الذي آمن به والدي “واحداً موحداً”.

ان مطلبنا هو مطلب اللبنانيين الذي كان ولا يزال، العدالة، التي ستُنفذ، لأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى”.

 

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس النواب في وسط بيروت
    بيان لنواب التغيير حول الخط 29 وترسيم الحدود البحرية الجنوبية.. وهذا ما جاء فيه!
    الدكتور جان العلية
    الدكتور جان العلية: لماذا تأخر هذا القرار من مجلس الشورى منذ العام 2017؟
    صورة الرئيس رفيق الحريري في أحد شوارع العاصمة بيروت
    المؤبد لعضوين في "حزب الله" بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات