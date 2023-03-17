بهاء الحريري: من غير المسموح المساس بالثنائية الإسلامية - المسيحية

استكمالا للقاءات التي أجراها رجل الأعمال الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري في قبرص، استقبل الحريري في دارته في موناكو، راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة وتم التباحث في قضايا عدة.

المطران رحمة وبعد لقائه الشيخ بهاء الحريري أكيد أن الحديث الذي دار مع الشيخ بهاء يصب في مصلحة لبنان وأشار إلى أن الانهيار الحاصل في البلد يجب أن تتحمل مسؤوليته الطبقة الحاكمة أمام الرأي العام العالمي والشعب اللبناني والتاريخ أيضا.

كما وشدد رحمة على أن في لبنان شراكة إسلامية مسيحية يزيد عمرها عن الألف سنة لا يمكن التفريط بها، لأنها قيمة لبنان ورسالته. منوهًا أن لبنان لا يقوم إلا بالثنائية الإسلامية المسيحية الواضحة المعالم.

رحمة أكد أن في لبنان وخارجه طاقات هائلة، تريد وقادرة على إعادة بناء لبنان الجديد ومنها الشيخ بهاء الحريري.

بدوره أكد الشيخ بهاء الحريري التزامه بالثنائية الإسلامية المسيحية واتفاق الطائف الذي رعى الشراكة بين الطوائف، مشددًا بأنه من غير المسموح المساس بها، معتبرًا أن هذا الموضوع من الخطأ أن يتم حتى البحث به، وقال بأنه: “كفر سياسي”. واستذكر في حديثه عبارة قالها الرئيس الشهيد رفيق الحريري:”العداد وقف”.

وتوجه الشيخ بهاء الحريري بالشكر للمطران رحمة على زيارته والوقت المبذول من قبله تجاه المشروع الذي سيكون خلاصًا للبنان.