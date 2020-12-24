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بهاء الحريري مهنئاً بالميلاد: لنعمل على ان يكون عام 2021 عام الخلاص للبنان واللبنانيين

منذ 58 دقيقة
بهاء رفيق الحريري

بهاء رفيق الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً “في عيد الميلاد المجيد أتمنى لجميع اللبنانيين هدوء البال والأمل بأن يستعيدوا وطنهم وحياتهم الكريمة بعيداً عن الفساد والفاسدين، ولنعمل على ان يكون عام 2021 عام الخلاص للبنان واللبنانيين وبداية لمرحلة المحاسبة والعقاب لكل من اقترف الجرائم بحق وطننا وشعبنا. #ميلاد_مجيد”.

 

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