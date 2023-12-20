الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
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بهاء الحريري مهنئًا السيسي: نتمنى له قيادة مصر دائمًا نحو الاستقرار

منذ 5 دقائق
الشيخ بهاء الدين الحريري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الشيخ بهاء الدين الحريري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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هنّأ الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسيّة جديدة.

وفي منشور عبر منصة “إكس” قال: “نتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، ونتمنى له قيادة مصر دائمًا نحو الاستقرار والنجاح، وللشعب المصري الشقيق كل الخير والسلام”.

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