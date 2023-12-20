بهاء الحريري مهنئًا السيسي: نتمنى له قيادة مصر دائمًا نحو الاستقرار

هنّأ الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسيّة جديدة.

وفي منشور عبر منصة “إكس” قال: “نتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، ونتمنى له قيادة مصر دائمًا نحو الاستقرار والنجاح، وللشعب المصري الشقيق كل الخير والسلام”.

نتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، ونتمنى له قيادة #مصر دائماً نحو الاستقرار والنجاح، وللشعب المصري الشقيق كل الخير والسلام. pic.twitter.com/Ka8Ite56WB — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) December 20, 2023