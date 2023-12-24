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بهاء الحريري: نأمل أن نشهد ولادة جديدة للبنان تحمل له الخلاص والطمأنينة

منذ 19 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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تمنى الشيخ بهاء الحريري أن يشهد اللبنانيون ولادة جديدة للبنان تحمل له الخلاص والطمأنينة وتخرجه من محنته وأزماته.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة “إكس”:

“نتمنى ميلاداً مجيداً للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، على أمل أن نشهد ولادة جديدة للبنان تحمل له الخلاص والطمأنينة وتخرجه من محنته وأزماته”.

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