بهاء الحريري: نأمل أن نشهد ولادة جديدة للبنان تحمل له الخلاص والطمأنينة

تمنى الشيخ بهاء الحريري أن يشهد اللبنانيون ولادة جديدة للبنان تحمل له الخلاص والطمأنينة وتخرجه من محنته وأزماته.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة “إكس”:

“نتمنى ميلاداً مجيداً للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، على أمل أن نشهد ولادة جديدة للبنان تحمل له الخلاص والطمأنينة وتخرجه من محنته وأزماته”.

نتمنى ميلاداً مجيداً للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، على أمل أن نشهد ولادة جديدة للبنان تحمل له الخلاص والطمأنينة وتخرجه من محنته وأزماته. pic.twitter.com/i3rX3ubxEo — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) December 24, 2023