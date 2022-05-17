بهاء الحريري: ها هي الديمقراطية تسود في البلاد

غرّد رجل الاعمال اللبناني بهاء الحريري عبر حسابه على “تويتر”:

“ها هي الديمقراطية تسود في البلاد. ومن المهم الآن البدء بتلبية مطالب اللبنانيين، خاصة وان لبنان يغرق في وضع مأساوي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ونحن لطالما كنّا مؤمنين باستعادة سيادة لبنان وحرّيّته واستقلاله”.

ها هي الديمقراطية تسود في البلاد. ومن المهم الآن البدء بتلبية مطالب اللبنانيين، خاصة وان لبنان يغرق في وضع مأساوي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ونحن لطالما كنّا مؤمنين باستعادة سيادة لبنان وحرّيّته واستقلاله. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 17, 2022