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بهاء الحريري: ها هي الديمقراطية تسود في البلاد

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 11:31 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد رجل الاعمال اللبناني بهاء الحريري عبر حسابه على “تويتر”:

“ها هي الديمقراطية تسود في البلاد. ومن المهم الآن البدء بتلبية مطالب اللبنانيين، خاصة وان لبنان يغرق في وضع مأساوي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ونحن لطالما كنّا مؤمنين باستعادة سيادة لبنان وحرّيّته واستقلاله”.

 

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