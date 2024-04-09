بهاء الحريري هنّأ بـ"عيد الفطر": أعاده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن

هنّأ الشيخ بهاء رفيق الحريري المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، بتغريدة عبر صفحته الرسميّة على موقع “أكس”.

وقال: أتمنى للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً فطراً سعيداً.

تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم، وأعاده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركة، وبفرج قريب على أهلنا في فلسطين المحتلة.

أتمنى للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً فطراً سعيداً.

تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم، وأعاده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركة، وبفرج قريب على أهلنا في فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/r8sDlfXjL1 — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 9, 2024