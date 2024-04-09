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بهاء الحريري هنّأ بـ"عيد الفطر": أعاده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن

منذ 25 ثانية
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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هنّأ الشيخ بهاء رفيق الحريري المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، بتغريدة عبر صفحته الرسميّة على موقع “أكس”.

وقال: أتمنى للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً فطراً سعيداً.

تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم، وأعاده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركة، وبفرج قريب على أهلنا في فلسطين المحتلة.

 

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