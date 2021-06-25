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بهاء الحريري يأمل أن يؤدي عمل "سوا للبنان" إلى التغيير الحقيقي

25 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 6:37 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “كل التمنيات بالنجاح لحركة سوا للبنان المجموعة العابرة للطوائف في تحقيق أهدافها التي تتلخّص بإستئصال الفساد وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي والتي تتماهى مع طموحاتنا. آملين أن يؤدي عمل #سوا_للبنان الى ضم أكبر مجموعة من اللبنانيين للوصول الى التغيير الحقيقي”.

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