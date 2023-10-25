الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

بهاء الحريري يتقدم بأحر التعازي من وائل الدحدوح‬⁩ ويدين قتل المدنيين والصحافيين

25 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2023 11:41 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

تقدم الشيخ بهاء رفيق الحريري، بأحر التعازي من مراسل الجزيرة وائل الدحدوح باستشهاد عائلته نتيجة العدوان الإسرائلي المستمر على غزة.

وكتب في منشور على صفحته عبر منصة “إكس”: نتقدم بأحر التعازي من مراسل الجزيرة ⁧‫وائل الدحدوح‬⁩ باستشهاد عائلته نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. ‏

وأضاف: “كما ندين ونشجب قتل السكان المدنيين والصحافيين، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    بالوثائق.. تعليمات لإخلاء المطار في هذه الحالة
    علي حمية
    حمية: التمويل لمتابعة الأعمال بالممر السريع سيزيد قدرة المطار الاستيعابية
    الطحين
    ما صحّة الحديث عن نقص الطحين؟

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
    طوفان الأقصى
    صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    "القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس