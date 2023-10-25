بهاء الحريري يتقدم بأحر التعازي من وائل الدحدوح‬⁩ ويدين قتل المدنيين والصحافيين

تقدم الشيخ بهاء رفيق الحريري، بأحر التعازي من مراسل الجزيرة وائل الدحدوح باستشهاد عائلته نتيجة العدوان الإسرائلي المستمر على غزة.

وكتب في منشور على صفحته عبر منصة “إكس”: نتقدم بأحر التعازي من مراسل الجزيرة ⁧‫وائل الدحدوح‬⁩ باستشهاد عائلته نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. ‏

وأضاف: “كما ندين ونشجب قتل السكان المدنيين والصحافيين، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية”.

نتقدم بأحر التعازي من مراسل الجزيرة #وائل_الدحدوح باستشهاد عائلته نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

كما ندين ونشجب قتل السكان المدنيين والصحافيين، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 25, 2023