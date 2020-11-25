بهاء الحريري يدين الإعتداء “الجبان” على فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال”

دان الشيخ بهاء الحريري الإعتداء على فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” أثناء تغطيته حريقاً في أحد المباني في منطقة زقاق البلاط، وذلك من خلال نشره تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها “ندين بشدة الإعتداء الجبان على فريق عمل صوت بيروت إنترناشونال في بيروت من أنصار ثنائي لا يؤمن بحرية الصحافة التي هي العمود الفقري للديمقراطية ويسعى لتحويل لبنان إلى دولة تنعدم فيها الحريات”.

ندين بشدة الإعتداء الجبان على فريق عمل صوت بيروت إنترناشونال في بيروت من أنصار ثنائي لا يؤمن بحرية الصحافة التي هي العمود الفقري للديمقراطية ويسعى لتحويل لبنان إلى دولة تنعدم فيها الحريات. @SawtBeirut — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) November 25, 2020