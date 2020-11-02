بهاء الحريري يدين هجوم فيينا “الإرهابي”: هذه الأعمال لا تمثل الدين الاسلامي

تعليقاً على الهجوم الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً : “ندين الأعمال الإرهابية التي تستهدف العاصمة النمساوية ڤيينا فهذه الأعمال لا تمثل الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو لنشر السلام و المحبة بين الشعوب. الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ”.

ندين الأعمال الإرهابية التي تستهدف العاصمة النمساوية #فيينا فهذه الأعمال لا تمثل الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو لنشر السلام و المحبة بين الشعوب. الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) November 2, 2020