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بهاء الحريري يدين هجوم فيينا “الإرهابي”: هذه الأعمال لا تمثل الدين الاسلامي

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 12:20 صباحًا
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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تعليقاً على الهجوم الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً : “ندين الأعمال الإرهابية التي تستهدف العاصمة النمساوية ڤيينا فهذه الأعمال لا تمثل الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو لنشر السلام و المحبة بين الشعوب. الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ”.

 

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