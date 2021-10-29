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بهاء الحريري يطالب بإستقالة حكومة المحاصصة في لبنان وليس إقالة الوزير فقط

29 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 10:44 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” قائلاً “نشكر المملكة العربية السعودية ودول الخليج على إحتضانها الجالية اللبنانية والتمييز بينهم وبين منظومة المحاصصة والطائفية التي تسببت بتدهور مريع للعلاقات بين لبنان وأشقائه العرب. لذا نطالب بإستقالة حكومة المحاصصة في لبنان وليس إقالة الوزير فقط”.

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