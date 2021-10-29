بهاء الحريري يطالب بإستقالة حكومة المحاصصة في لبنان وليس إقالة الوزير فقط

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” قائلاً “نشكر المملكة العربية السعودية ودول الخليج على إحتضانها الجالية اللبنانية والتمييز بينهم وبين منظومة المحاصصة والطائفية التي تسببت بتدهور مريع للعلاقات بين لبنان وأشقائه العرب. لذا نطالب بإستقالة حكومة المحاصصة في لبنان وليس إقالة الوزير فقط”.

نشكر المملكة العربية السعودية ودول الخليج على إحتضانها الجالية اللبنانية والتمييز بينهم وبين منظومة المحاصصة والطائفية التي تسببت بتدهور مريع للعلاقات بين لبنان وأشقائه العرب. لذا نطالب بإستقالة حكومة المحاصصة في لبنان وليس إقالة الوزير فقط. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 29, 2021