السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري ينعى شهداء الجيش اللبناني: رحم الله شهداءنا الأبرار وحمى لبنان وجيشه

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2025 4:27 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

نعى الشيخ بهاء الحريري شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في الجنوب وقال عبر حسابه على إكس:

بكل حزن وألم، ننعى أبطال الجيش اللبناني الذين ارتقوا شهداء في الجنوب أثناء أداء واجبهم الوطني.

وأضاف: تضحياتهم ودماؤهم الطاهرة تذكّرنا بأن الجيش هو صمّام الأمان وحامي السيادة ووحدة الوطن رحم الله شهداءنا الأبرار وحمى لبنان وجيشه.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    منسى: نشيد بتفاني ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية
    عناصر من الجيش اللبناني
    الجيش: استشهاد 6 عسكريين بانفجار مخزن أسلحة في صور
    رئيس الحكومة نواف سلام
    سلام اتصل برئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّياً بالشهداء

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!