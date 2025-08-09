بهاء الحريري ينعى شهداء الجيش اللبناني: رحم الله شهداءنا الأبرار وحمى لبنان وجيشه

نعى الشيخ بهاء الحريري شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في الجنوب وقال عبر حسابه على إكس:

بكل حزن وألم، ننعى أبطال #الجيش_اللبناني الذين ارتقوا شهداء في الجنوب أثناء أداء واجبهم الوطني.

تضحياتهم ودماؤهم الطاهرة تذكّرنا بأن الجيش هو صمّام الأمان وحامي السيادة ووحدة الوطن.

رحم الله شهداءنا الأبرار وحمى #لبنان وجيشه. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 9, 2025