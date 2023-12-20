بهاء الحريري يُهنّئ أمير الكويت الجديد على أدائه اليمين الدستوريّة

تقدّم الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بالتهنئة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أدائه اليمين الدستوريّة أميرًا لدولة الكويت.

وقال في منشور عبر منصة “إكس”: نبارك لصاحب السمو الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح” أداء اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق لما فيه خير ومصلحة وازدهار دولة الكويت الشقيقة والأمة العربية.

نبارك لصاحب السمو الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق لما فيه خير ومصلحة وازدهار دولة #الكويت الشقيقة والأمة العربية. pic.twitter.com/e6FzIikzK1 — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) December 20, 2023