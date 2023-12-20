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بهاء الحريري يُهنّئ أمير الكويت الجديد على أدائه اليمين الدستوريّة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2023 2:36 مساءً
الشيخ بهاء الدين الحريري وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الشيخ بهاء الدين الحريري وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

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تقدّم الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بالتهنئة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أدائه اليمين الدستوريّة أميرًا لدولة الكويت.

وقال في منشور عبر منصة “إكس”: نبارك لصاحب السمو الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح” أداء اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق لما فيه خير ومصلحة وازدهار دولة الكويت الشقيقة والأمة العربية.

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