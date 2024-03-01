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بوحبيب: أي هجوم إسرائيلي لن يكون نزهة.. ونحن مستعدون للحرب

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إلى ان “الحكومة تتشاور مع حزب الله والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي”.

وأضاف في حديث لـ “الجزيرة”: “مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا”.

وتابع بو حبيب: “أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية”، لافتا الى “اننا نريد سلاما على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا”.

وتابع: “ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال”، مؤكدا أننا “نريد حلا كاملا مع إسرائيل على موضوع الحدود بيننا”.

وختم: “الفرنسيون طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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