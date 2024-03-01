بوحبيب: أي هجوم إسرائيلي لن يكون نزهة.. ونحن مستعدون للحرب

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إلى ان “الحكومة تتشاور مع حزب الله والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي”.

وأضاف في حديث لـ “الجزيرة”: “مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا”.

وتابع بو حبيب: “أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية”، لافتا الى “اننا نريد سلاما على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا”.

وتابع: “ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال”، مؤكدا أننا “نريد حلا كاملا مع إسرائيل على موضوع الحدود بيننا”.

وختم: “الفرنسيون طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل”.