الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
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بوحبيب بحث مع وكيل الامم المتحدة بملف النازحين

منذ 9 دقائق
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

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عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفير النمسا لدى لبنان رينيه بول آمري للعلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الوزير بو حبيب مطران اميركا الشمالية وكندا للروم الاورثوذكس جوزيف زحلاوي، في حضور الأمين العام اللقاء الاورثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل وتم البحث في شؤون وأوضاع الجالية اللبنانية .

كما بحث بوحبيب مع وكيل الامم المتحدة لشؤون اللاجئين آياكي إيتو في مقررات مؤتمر بروكسيل 6 خصوصا المقررات المتعلقة بلبنان وملف النازحين السوريين في لبنان.

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