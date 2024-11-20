الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
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بوحبيب عرض الاوضاع مع سفيري هنغاريا وبولندا

منذ 8 ساعات
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب سفير هنغاريا لدى لبنان فيرنز تشيلاغ، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وفي تطورات الأوضاع بلبنان والمنطقة والعالم، والدور الذي تضطلع به هنغاريا في ظل رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقوم به لدعم لبنان في التعامل مع تداعيات الحرب على الوضع الانساني.

كذلك التقى الوزير بو حبيب سفيرة بولندا الكساندرا بوكوفسكا ماكابي في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمها مهامها وتمنى لها التوفيق، معرباً عن” استعداد السلطات اللبنانية لتوفير كل التسهيلات الممكنة لتقوية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتمتين أواصر التعاون”. كما شكر وزير الخارجية سفيرة بولندا على تصويت بلادها لصالح القرار الذي صدر عن لجنة الاونيسكو الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والذي منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية في لبنان وحظّر التعرّض لها.

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