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بوحبيب: على إسرائيل عدم توسيع الحرب

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب

وزير الخارجية عبد الله بوحبيب

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أشار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن على إسرائيل عدم توسعة الحرب التي تخوضها مع حركة حماس في غزة وغلافها.

كلام بوحبيب جاء في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط” في واشنطن قبل إعلان حزب الله مهاجمته مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا، قال خلاله إن الحكومة اللبنانية تلقّت وعداً بأن حزب الله لن يتدخل في حرب غزة إلا إذا “تحرشت” إسرائيل بلبنان.

وأكد أن موقف لبنان من التطورات يتطابق مع المواقف العربية “الشجاعة”. وأقر بأن “حزب الله قضية إقليمية، وليس قضية لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية”.

وشدد بوحبيب على أنه ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية في لبنان، مضيفاً أن الانتخابات ستحصل لهذه الغاية “عاجلاً أو آجلاً”.

وحمل بشدة على “إمبراطورية” المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين وطريقة تعاملها مع تدفق الرعايا السوريين إلى لبنان.

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