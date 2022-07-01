الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
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بوحبيب يستقبل المشاركين في مؤتمر وزراء الخارجية العرب

منذ 55 دقيقة
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

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استعداداً لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه بيروت غداً السبت لمناسبة ترؤس لبنان هذه الدورة، بدأ توافد الوزراء العرب الى بيروت وكان في مقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في مطار رفيق الحريري الدولي، في الثانية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط.

كما يستقبل في الثانية والنصف من بعد الظهر وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، وفي الرابعة من بعد الظهر يستقبل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

عشاء: الى ذلك، يقيم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي حفل عشاء على شرف الوزراء العرب مساء اليوم.

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