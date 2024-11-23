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بوحبيب يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان.. وهذا ما تم الاتفاق عليه!

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2024 8:32 مساءً
وزير الخارجية وضع أمين سر دولة الفاتيكان في أجواء المساعي لوقف إطلاق النار

وزير الخارجية وضع أمين سر دولة الفاتيكان في أجواء المساعي لوقف إطلاق النار

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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في حاضرة الفاتيكان، بأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حيث وضعه الوزير بوحبيب في اجواء المفاوضات الأخيرة، والمساعي لوقف إطلاق النار، والتطبيق المتوازن لقرار مجلس الامن ١٧٠١، وعزم لبنان على تعزيز وجود الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وصولا الى الحدود.

وقد تناول البحث آخر التطورات خاصة في ظل التصعيد الخطير الإسرائيلي، وأحداث الأيام الأخيرة.

وقد توافق الطرفان على “اهمية اعطاء اصوات الاعتدال والعقل فرصة بدلاً من ترك الساحة للتطرف، واهمية وقف إطلاق النار”. كما تباحثا بالوضع العام وتوافقا على “ضرورة الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية نظرا للانعكاس السلبي للفراغ الرئاسي على التحديات التي يواجهها لبنان”.

واستفسر الكاردينال بارولين بإهتمام عن النزوح في جنوب لبنان، وشدد على “أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في قرى الجنوب”.

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