الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بورصات الترشيحات بعد لقاء (جنبلاط - بري).. لا حظوظ لمعوض!

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 31 - يناير - 2023 8:38 مساءً
وليد جنبلاط ونبيه بري

وليد جنبلاط ونبيه بري

A A A
طباعة المقال

أشارت معلومات ال”أم تي في” إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أكّدا ألّا حظوظ للنائب ميشال لمعوّض واتفقا على ضرورة الذّهاب بأسماء أخرى في الاستحقاق الرئاسي ولا فيتو من رئيس مجلس النواب على قائد الجيش.

بدورها، كشفت معلومات لـ”الجديد”، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري بدأ عملية استطلاع آراء الكتل النيابية وتثبيت “البوانتاج” لـ سليمان فرنجية للذهاب بعدها الى مجلس النواب بأكثرية الـ65 صوتا مع نصاب الثلثين. ويرى بري أنه لا بد من هذه الخطوة لكسر الجمود ويعمل لبلورتها لأن البلد وفق تعبيره لا يحتمل كثيرا.

وقال إن تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة ينتظر انتهاء عملية استطلاع الآراء التي يجريها واتجاه الثنائي الشيعي هذه المرة بعدم النزول الى الجلسة بورقة بيضاء”.

وذكرت المعلومات أن “مبادرة الرئيس نبيه بري ترتكز على الذهاب الى المجلس والتصويت للمرشحين فإذا لم ينسحب أي مرشح لصالح آخر تستمر الجلسات الى حين انتخاب رئيس بـ65 صوتًا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تكتل لبنان القوي
    تكتل لبنان القوي: سكوت حكومة ميقاتي على أداء حاكم المركزي "تواطؤ"
    قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة
    اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة ودعوةٌ من الجيش إلى الأمم المتحدة
    وليد جنبلاط
    جنبلاط يحذر من الانهيار المالي: كل الهندسات المالية لن تنجح دون إصلاح حقيقي

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    التيار الوطني الحر
    بالصوَر.. استقالات جماعيّة من "التيّار" في مسقط رأس قائد الجيش
    شركة "OMT"
    هل سحب مصرف لبنان رخصة "OMT"؟