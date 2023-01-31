بورصات الترشيحات بعد لقاء (جنبلاط - بري).. لا حظوظ لمعوض!

أشارت معلومات ال”أم تي في” إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أكّدا ألّا حظوظ للنائب ميشال لمعوّض واتفقا على ضرورة الذّهاب بأسماء أخرى في الاستحقاق الرئاسي ولا فيتو من رئيس مجلس النواب على قائد الجيش.

بدورها، كشفت معلومات لـ”الجديد”، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري بدأ عملية استطلاع آراء الكتل النيابية وتثبيت “البوانتاج” لـ سليمان فرنجية للذهاب بعدها الى مجلس النواب بأكثرية الـ65 صوتا مع نصاب الثلثين. ويرى بري أنه لا بد من هذه الخطوة لكسر الجمود ويعمل لبلورتها لأن البلد وفق تعبيره لا يحتمل كثيرا.

وقال إن تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة ينتظر انتهاء عملية استطلاع الآراء التي يجريها واتجاه الثنائي الشيعي هذه المرة بعدم النزول الى الجلسة بورقة بيضاء”.

وذكرت المعلومات أن “مبادرة الرئيس نبيه بري ترتكز على الذهاب الى المجلس والتصويت للمرشحين فإذا لم ينسحب أي مرشح لصالح آخر تستمر الجلسات الى حين انتخاب رئيس بـ65 صوتًا”.