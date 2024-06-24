بوريل: خطر الصراع مع "حزب الله" حقيقي ويهدد استقرار المنطقة وخارجها

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الأحد، إن “خطر نشوب صراع يشمل “حزب الله” أمر حقيقي ومن شأنه أن يؤثر بشكل خطير على المنطقة وخارجها”.

وأضاف بوريل، في منشور على حسابه عبر منصة إكس: إن “أمس السبت كان واحدا من أكثر الأيام دموية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أفادت التقارير بمقتل 100 فلسطيني على الأقل”.

وقال المسؤول الأوروبي إن “خطر نشوب صراع يشمل “حزب الله” أمر حقيقي ومن شأنه أن يؤثر بشكل خطير على المنطقة وخارجها”.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التصعيد المتبادل بين تل أبيب و”حزب الله” على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي “المصادقة” على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.

فيما يربط “حزب الله” وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربها على قطاع غزة، التي بدأتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.