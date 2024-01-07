بوريل في اليرزة.. ونقاشٌ مع قائد الجيش حول تطورات الجنوب

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.

وكان بوريل قد أكد أمس السبت، أن الحرب في الجنوب يمكن تجنبها، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية يمكن أن تجد حلًا أفضل.

وشدد بوريل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، على أنه من الضروري تجنب جر لبنان إلى صراع إقليمي.

وأوضح أن هذا آخر ما يحتاجه لبنان اليوم، لافتًا إلى أن كل ما يحدث في الشرق الأوسط يتردد صداه في لبنان.

كما شدد على ضرورة العمل ضمن القنوات الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة، وأن لا منتصر بالصراع الإقليمي في المنطقة.