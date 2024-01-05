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بوريل في بيروت اليوم.. ماذا عن لودريان؟

منذ 9 دقائق
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

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أكّدت معلومات أنّ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، سيبحث في مواضيع المنطقة المتوترة وذلك في زيارة له إلى بيروت، اليوم.

وسيلتقي بوريل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية، في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، وفق ما أفادت به المعلومات لصحيفة “الجمهورية”.

ورجّحت المعلومات أن يتطرق بوريل إلى ملف اللاجئين السوريين، في حال أثاره المسؤولون اللبنانيون.

كما كشفت مصادر فرنسية للصحيفة عن أنّ زيارة الموفد الرئاسيّ جان إيف لوريان بيروت قد تتأخر ولن تتم الأسبوع المقبل أو الذي يليه كما تردّد، بسبب التطورات الإقليمية.

ورجّحت هذه المصادر أن تتم هذه الزيارة، قبل نهاية هذا الشهر، لكن لا موعد محددًا لها بعد.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ”الجمهورية” إنّ وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أكّدت لرئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في اتصال، تفاهم الفرنسيين والأميركيين على توحيد جهودهم، لضبط الوضع، في المِنطقة وفي لبنان.

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