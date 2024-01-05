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بوشكيان: أتمنى حلول السلام والأمن والاستقرار في ربوع لبنان

منذ 14 دقيقة
جورج بوشكيان

جورج بوشكيان

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عايد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في بيان، “أهلي وأبناء طائفتي الأرثوذكس اللبنانيين بالميلاد المجيد”.

وتمنى لهم “الخير والصحة والسعادة أينما كانوا في لبنان والمهجر حيث انتشروا ونجحوا وحافظوا على إيمانهم المسيحي وتاريخهم وتقاليدهم وعاداتهم ولغتهم التي ورثوها من الآباء والأجداد”. وقال: “لقد اندمج الأرمن مع اخوانهم اللبنانيين، وأصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الكيان اللبناني، تاريخاً وثقافة وعلماً وصناعة وتجارة وفنّاً وموسيقى”.

وختم: “كما أتمنى حلول السلام والأمن والاستقرار في ربوع لبنان العزيز والغالي على قلوب جميع اللبنانيين، وأن تعود عجلة التنمية الاقتصادية والانتاج باندفاع، ونعلي مداميك الثقة في الأسواق العالمية”.

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