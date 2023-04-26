الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوشكيان: الأرمن مقاومون ساهموا في تحقيق النهضة الصناعية اللبنانية

منذ 5 دقائق
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن “اللبنانيين الأرمن متعلّقون بقضيتهم وأرضهم ومطالبهم، وهم مقاومون في الصناعة والانتاج والابداع والموسيقى والثقافة”، مشيراً إلى أنهم “شعب حيّ ساهم في تحقيق النهضة الصناعية منذ مجيئهم الى لبنان قبل ماية عام تقريباً”.

وأوضح أنّه يوجد “دلائل كثيرة على الفكر الأرمني الابتكاري، وعلى مهاراتهم المتعدّدة وصلابتهم في مواقفهم وفي عملهم.
وقال في بيان: “يُستنتج هذا الانطباع بشكل عام من الجولات التي أقوم بها على المؤسسات الصناعية اللبنانية التي طوّر أصحابها عمليات وخطوط الانتاج، وحدّثوا المعدّات والآلات، وطبّقوا المواصفات المطلوبة، وذلك للذهاب بعيداً في الأسواق التنافسية العالمية. ولقد زرت مؤسسة انترانيك بالجيان لتصنيع المعادن المتطوّرة والرائدة في مجال عملها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينتج المصنع ويصنّع المعادن والمعادن غير الحديدية والاكريليكوالواجهات ثلاثية الأبعاد واللوحات المركبة من الالمنيوم وفق التطبيقات الحديثة للجيل الجديد الخاصة بمواد البناء. وهذه الانجازات المحققة ترفع اسم لبنان عالياً وتفتح آفاقاً توسّعية وشراكات أجنبية أمام المستثمرين اللبنانيين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    مولوي: نأخذ الإحتياطات اللازمة لعدم حصول أيّ احتاكاك أمني
    سمير جعجع
    جعجع: اللجوء السوري تحوّل إلى مسألة سياديّة
    فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس
    موظفو الفنادق والمطاعم: للتخلي عن العمالة الاجنبية ودفع الرواتب بالدولار

    الأكثر قراءة

    المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
    أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!
    صحن "المقروطة"
    حلوى المقروطة.. فيديو لطريقة إعداد أشهر الحلويات الفلسطينية
    الفنان السوري محمد قنوع
    في آخر مقابلة قبل وفاته.. محمد قنوع يكشف عن "غلطة العمر"