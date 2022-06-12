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بوشكيان: اللبنانيون سواسية تحت سقف القانون

منذ 38 دقيقة
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التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان رئيس نادي الشرق لحوار الحضارات ايلي سرغاني والأعضاء: عبد اللطيف سنّو، الدكتور فوزي البيطار، طوني علم، اكرم قاووق، فيرا ابو جودة، ايناس مخايل، جورج نبهان، حكم جرادي، وسمير صادر.

وتمّ البحث في أهميّة الارتكاز على الحوار كمنطلق للبناء والانفتاح والتبادل والنقاش الفكري والثقافي بين اللبنانيين.

وقال بوشكيان:” إن الحوار أساسي وضرورة وواجب دائم بين المسؤولين حول طاولة عنوانها قبول الآخر وعدم رفض الآخر. اللبنانيون سواسية تحت سقف القانون، ودورهم الالتزام ببناء لبنان الغد، لبنان المستقبل الواعد لجميع أبنائه.”

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