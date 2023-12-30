بوشكيان: سنبذل الجهود لكي يكون 2024 عام الصناعة اللبنانية بامتياز

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في كسارة رئيس تجمّع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل والأعضاء، مهنّئين بعيد الميلاد المجيد وحلول رأس السنة. ونوّهوا بوقوف بوشكيان إلى جانب الصناعيين ودعمه لهم، ملبّياً طلباتهم، مصدراً القرارات التي تحمي الصناعة من المنافسة الأجنبية غير الشرعية وغير المتكافئة.

وردّ بوشكيان مرحّباً بالوفد، شاكراً معايدتهم. وأكّد أن وزارة الصناعة والقطاع الصناعي الخاص في خندق واحد يكمّلان بعضهما، مشدّداً على أنّ الوزارة بكامل أجهزتها وجهوزيّتها تعمل لتطوير الانتاج ودعمه وإيجاد الفرص للاستثمار في الصناعة.

وقال: “سنُبذل الجهود المضاعفة لكي تكون 2024 سنة الصناعة اللبنانية بامتياز، وسنسعى لتتوسع أكثر مجالات التصدير إلى أسواق جديدة، ونعزّز القدرات الانتاجية والتكاملية”.