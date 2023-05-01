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بوشكيان: سيتدفق الخير من جديد في الربوع والعائلات اللبنانية

منذ 32 دقيقة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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وجّه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان تحيّة إلى العاملات والعمال في عيدهم.

وقال: “لولاكم لما بُنيت الأوطان، وتحقّق الاستقلال، وتأسّست العائلات على القيم. ايمانكم وسواعدكم وفكركم وتفانيكم أدام العمل، وأقام المؤسسات، وأسّس المصانع، وزاد الانتاج. أنتم فخر لبنان وعزّته وقوّته وقيمته المضافة. ساهمتم في البناء والاعمار. وتتهيّأون لدور أكبر ولمزيد من العطاء في سبيل تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والرفاهية. تستحقون الأفضل، ونيل الحقوق، والدعم لقاء تضحياتكم الكبيرة. لن تبقى الأوضاع على ما هي عليه. التغيير آت. وسيتدفّق الخير من جديد في الربوع والعائلات اللبنانية”.

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