بوشكيان عملية تزفيت طريق ظهر البيدر تمت بجهود الوزير حمية

أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أن “عمليّة تزفيت طريق ضهر البيدر الدوليّة التي طال انتظارها من قبل أهل البقاع، تمّت بجهود حثيثة بذلها وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، وبمتابعته هو شخصياً مع الوزير حميّة ونقله مطالبات المواطنين بهذا الخصوص منذ بدايات الشتاء الماضي.

لا سيّما بعدما أصبحت الطريق لا تستوفي شروط النقل والسلامة العامّة بسبب الحفر الكبيرة والمنتشرة على طول الطريق، الأمر الذي سبّب حوادث سير كثيرة أدّت إلى خسائر واصابات بشريّة ومادّية.”

وقال:” سوف نتابع تجهيز البنى التحتيّة في المنطقة بشكل يؤمّن ويخدم ويحفظ سلامة الناس ويلبّي حاجاتهم الأساسيّة.”