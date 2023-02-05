الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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بوشكيان: لاغتنام فرصة استحقاق الانتخابات البلدية

منذ 3 دقائق
جورج بوشكيان

جورج بوشكيان

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دعا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان اللبنانيين إلى “اغتنام فرصة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المزمع أن تجريه الحكومة بموعده في أيار المقبل”.

وشجع العائلات ضمن نطاقها البلدي على “بدء الحضيرات لهذا الاستحقاق التغييري – الانمائي والبناء الذي يعزز الحاجة الى اللامركزية الادارية التي باتت مطلبا جامعا”.

وقال في بيان: “الاجتماعات والمشاورات المكثفة منذ الآن في العائلات تمهيدا للتنسيق مع العائلات الأخرى، وصولا الى تشكيل تحالفات قوية ومنسجمة، تشير الى وجود حيوية وحماس يترجمان بوجوب تقديم أفضل العناصر من حيث الالتزام الوطني، التفاني، التمتع بروح الخدمة العامة، الاندفاع نحو الانماء والتطوير في البلدة، تعميم النجاح، والتحول الى مثال وقدوة في العمل البلدي-الانمائي – الاجتماعي السليم، الآمن والصحي”.

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