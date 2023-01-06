الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوشكيان: لبنان أرض القداسة.. وشعب مناضل لا يستسلم

منذ ساعة واحدة
جورج بوشكيان

جورج بوشكيان

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أنّ لبنان “يتميّز بأنه أرض القداسة، بعائلته الكبيرة المجتمعة بالتنوّع والتضامن، وبوحدة الحال بين جناحَيه المقيم والمغترب. شعبنا مناضل لا يستسلم. يستمدّ قوّته وثباته من إيمانه الراسخ، الذي يمنحه التصميم على التقدّم”.

بوشكيان الذي عايد الطوائف الأرمنية متمنّياً حلول السلام في القلوب، وتدفّق الخير في البيوت، قال: “أتشارك واخوتي وأصدقائي الأرمن بعيد الميلاد المجيد، متمنّياّ لهم ولجميع اللبنانيين أيام فرح وإلفة واستقرار واستقبال العام الجديد بالصحة والنجاح وتحقيق الآمال، وأن يسير وطننا على طريق التعافي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب فؤاد مخزومي ورئيس حزب القوات سمير جعجع
    مخزومي من معراب: الوضع سيتدهور يوميًا.. والأولوية لانتخاب رئيس
    حادث سير
    انزلاقٌ وحوادث سير.. وثلاثة جرحى!
    الطقس
    إحذروا الجليد.. منخفض جويّ بارد يصل إلى لبنان

    الأكثر قراءة

    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان
    طوني بارود
    بالصورة: طوني بارود يغادر لبنان نهائياً... وكلمات مؤثرة من ابنته
    حادث سير مروع في فيطرون
    بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون