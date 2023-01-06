بوشكيان: لبنان أرض القداسة.. وشعب مناضل لا يستسلم

اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أنّ لبنان “يتميّز بأنه أرض القداسة، بعائلته الكبيرة المجتمعة بالتنوّع والتضامن، وبوحدة الحال بين جناحَيه المقيم والمغترب. شعبنا مناضل لا يستسلم. يستمدّ قوّته وثباته من إيمانه الراسخ، الذي يمنحه التصميم على التقدّم”.

بوشكيان الذي عايد الطوائف الأرمنية متمنّياً حلول السلام في القلوب، وتدفّق الخير في البيوت، قال: “أتشارك واخوتي وأصدقائي الأرمن بعيد الميلاد المجيد، متمنّياّ لهم ولجميع اللبنانيين أيام فرح وإلفة واستقرار واستقبال العام الجديد بالصحة والنجاح وتحقيق الآمال، وأن يسير وطننا على طريق التعافي”.