بوشكيان: لبنان على طريقِ أن يُصبِح بلداً نفطياً

أكد ​وزير الصناعة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جورج بوشكيان​، خلال افتتاح ملتقى “نبض ​لبنان​ الصناعي” الذي تنظمه شركة paragon، أن “دعم وتشجيع اي ملتقى من الممكن ان يشكل حالة تفاعلية بين المستثمرين ورجالِ الأعمال في لبنان والخارج، وكل ما يهدف الى تنشيط التبادل بين لبنان والعالم، ونسجِ شبكاتِ الشراكة والتجارة”.

ولفت بوشكويان، الى أن “لبنان ليس فقيراً، وهو على طريقِ أن يُصبِح بلداً نفطياً، وهذا مرتبطّ بشكلٍ من الأشكال بالصناعة التي سيخوضُ لبنان غمارَها بعد بدءِ عملياتِ الاستخراج، وهي الصناعاتً الكيميائية والبتروكيميائية، التي تتطلّب توظيفاتٍ هائلة، وتخصّصات علمية إن كان في هندسة البترول أو غيرِها”.

وأشار الى “أننا مدعوون إلى تحضيرِ الأرضيّة العلميّة والفنّية واللوجستية للتحوّل النوعي الذي سيشهدُه لبنان، وللإنتقال من تصنيف الى آخر”، منوها بـ “دور ​القطاع الخاص​ الرافعة للبنان واقتصاده على ان تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص كي لا يصيب لبنان الخلل والجمود”.