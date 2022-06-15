الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
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بوشكيان: لتنظيم استخدام الكيميائي في المصانع للحفاظ على السلامة العامة

منذ ساعة واحدة

جورج بوشكيان

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عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان اجتماع عمل قبل ظهر اليوم في الوزارة يتعلق بتنظيم استخدام المواد الكيميائية في المصانع المعنية.

وكانت جلسة تقييم لتطبيق القرار 43 الذي أصدره بوشكيان والمتعلق بتوظيف أو التعاقد مع كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة والبيئة في المصنع ومحيطه، ودرس الخطوات اللاحقة لوضع الآليات التطبيقية.

شارك في الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام، رئيس المختبرات في معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزيف متى، رئيس نقابة المصانع الكيميائية سامي عساف، أمين سر نقابة الكيميائيين جهاد عبود والدكتور فؤاد جعفر.

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