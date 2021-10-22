بوشكيان لسفير العراق: نتطلع لرفع حجم الاستيراد من لبنان لأكثر من مليار دولار

عقد وزير الصناعة جورج بوشكيان اجتماعا مع سفير العراق حيدر البراك، شارك فيه المدير العام للوزارة داني جدعون، القائم باعمال السفارة امين النصراوي والملحق التجاري محمد إسماعيل، وتم الاتفاق على “تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين لبنان والعراق والسعي إلى عقد اجتماع لها مطلع العام المقبل”.

وشكر بوشكيان للبراك “وقوف العراق الدائم والداعم للبنان في مختلف المجالات، ولا سيما على صعيد استيراد السلع والمنتجات الغذائية والخضر والفاكهة وزيت الزيتون، ومواد طبية وتجهيزات خاصة بالمستشفيات، وغيرها من المواد”.

من جهته، تحدث البراك عن “تعلق العراقيين بلبنان، حيث يتابع نحو عشرين الف عراقي تحصيلهم العلمي في لبنان، فضلا عن الآلاف الذين يقومون بالسياحة العلاجية والاستشفائية”.

كما رحب وزير الصناعة بالعراقيين في لبنان بلدهم الثاني، وشدد على أنهم “يلقون كل الترحيب والتقدير من جانب اللبنانيين”، وتحدث عن حجم الصادرات اللبنانية إلى العراق الذي انخفض من 270 مليون دولار إلى نحو 130، واكد أن “ذلك لا يلبي طموح العراقبين، متطلعا إلى رفع حجم الاستيراد من لبنان إلى ما يزيد عن المليار دولار سنويا. كما اثار موضوع تفريغ برادات الخضر والفاكهة على الحدود بين سوريا والعراق وإعادة تحميلها بشاحنات عراقية، الامر الذي يؤدي إلى تلف البضاعة.

وقد وعد البراك بـ”مراجعة السلطات المختصة في بلاده لحل هذه المسألة”.

وكان المجتمعون قد عرضوا أعمال المؤتمر العراقي – اللبناني لرجال الأعمال الذي عقد قبل اسبوعين، وخرج بتوصيات مهمة تعزز العلاقات المشتركة، وتم الاتفاق على قيام وفد لبناني رفيع المستوى بزيارة بغداد قريبا، يضم مجموعة من رجال الأعمال الصناعيين لتعزيز الروابط وإزالة المعوقات. وتشكل هذه الزيارة تمهيدا لوضع أساسات التفاهم الراسخة والمستقبلية، على أن يرافقها تنظيم مؤتمر لطرح كل الأمور بين البلدين.