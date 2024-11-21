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بوشكيان: مبادرات قطر خيّرة تجاه لبنان واللبنانيين

منذ 4 ساعات
النائب جورج بوشكيان

النائب جورج بوشكيان

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دعت سفيرة لبنان في قطر فرح بري المشاركين في القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤتمر “روّاد” للريادة المنعقد في الدوحة، بتنظيم من منظمة الاسكوا و”بنك قطر للتنمية”، إلى لقاء حواري في مقر السفارة اللبنانية في العاصمة القطرية.

وقد مثّل لبنان في القمة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان الذي حضر لقاء السفارة أيضا. وكانت النقاشات حول أهمية القمة وكيفية الاستفادة من مقرراتها على صعيد تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عصب الاقتصاد في الكثير من البلدان لا سيما في لبنان.

ورحبت بري بالحاضرين، شاكرة قطر على “مبادراتها الرعائية وخطواتها التطويرية”، لافتة الى أن “قطر تستقطب الاستثمارات كما تساهم بتمويل مشاريع خارجية”.

بدوره، شكر بوشكيان لبري “فتح أبواب السفارة أمام المنتدين في القمة العربية”، مشيرا الى أنها “تعكس الضيافة اللبنانية وحسن الاستقبال”.

ونوه بدولة قطر “أميرا وحكومة وشعبا، وبمبادراتهم الخيّرة تجاه اللبنانيين سواء في قطر أو في لبنان”.

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