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بوشكيان معزّيًا بـ طياح وكريدي: هؤلاء هم اللبنانيون المبدعون وأصحاب المغامرة

منذ 41 دقيقة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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علّق وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان على مقتل طارق طياح وشادي كريدي في حادثة تحطّم المروحيّة في ايطاليا.

وقال: ” كارثة جديدة ومؤلمة ومفجعة تلحق باللبنانيين. تزيد خسائرهم بالأرواح. تصيب لبنان مقتلاً بطاقات شابّة ومبدعة. تفتّش في أصقاع الدنيا عن الطموح والنجاح لتُجيِّره وتسجّله باسم لبنان. هذا هو لبنان وهؤلاء هم اللبنانيّون المبدعون الخلّاقون أصحاب الجرأة والاقدام والمغامرة.”

أضاف: “لبنان بجميع أبنائه وطوائفه يعزّي بخسارة الشابّين المغامرين في سبيل الانماء الصناعي”.

وتقدّم بوشكيان بالتعازي إلى أهالي الضحيتين، قائلا: “نسأل الله لهم الرجاء والعزاء والسلوان. التعازي القلبيّة إلى عائلتهم الحاضنة في مجموعة اندفكو للانماء الصناعي وعلى رأسها النائب نعمة افرام الرائد هو وعائلته في النشاط الصناعي والانتاجي”.

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