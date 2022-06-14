بوشكيان: نحن في صدد العمل الجدي لمساعدة الصناعة اللبنانية

منح وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، شركة “Liban Jus” شهادة تقدير دعما للجهود المبذولة للمؤسسة في ظل الازمة الحالية جاء فيها: “شهادة شكر وتقدير من وزير الصناعة جورج بوشكيان الى “liban jus” تقديرا لجهودكم المتميزة في خدمة الصناعة اللبنانية والمساهمة في تطويرها مع تمنيانتا لكم بمزيد من التالق والنجاح لما فيه خير وطننا واقتصاده المنتج”، في حضور مدراء الشركة السادة اسعد غاريوس، روجيه غاريوس، الدكتور ايلي غاريوس وادمون غاريوس.

وتحدث الوزير بوشكيان وقال: “انوه بدور هذه المنشاة الرائعة وبصراحة لقد تأخرنا في تقديم شهادة التقدير خصوصا وانه يوجد امامنا منشاة بهذه الضخامة والمناقبية والتقنية المعاصرة والتي نفتخر بها كوجه صناعي حضاري يرفع اسم لبنان اكثر فاكثر في عالم الصناعة. وهذا هو قدر قليل نقدمه في هذا الشان، ونحن في صدد العمل الجدي والدؤوب لمساعدة الصناعة اللبنانية ولاسيما هذه الأنواع من الصناعات وهذه المعامل وعلى سبيل المثال معمل “Liban Jus” الذي يعد معملا متكاملا بكل معنى للكلمة”.

واضاف: “وبالنسبة للخطوات التي تعتمدها وزارة الصناعة في هذه الاونة والازمة التي يمر بها لبنان، فاننا نحاول اولا التخفيف من القوانين البيروقراطية وتسهيل المعاملات الخاصة بهم وهناك برامج عدة نعمل عليها ونامل في تحقيقها في القريب العاجل”.

وختم: “ان هذا التكريم اليوم لهذه المؤسسة الصناعية الفاعلة هو تقدير للمؤسسة اولا ولكي نخفز ثانيا الصناعات على تطوير عملها وتوسيعه لكي نصل الى الاكتفاء الذاتي لناحية المنتجات الاستهلاكية ولاسيما الصناعات الغذائية كالعصائر وغيرها، وطبعا ان الازمة الاقتصادية العالمية والحرب الاوكرانية الروسية اثرت بشكل كبير على الصناعة اللبنانية، ولكن نامل ان نتخطى كل الصعاب وخصوصا مسالة الطاقة في ظل الارتفاع العالمي لاسعار النفط والغاز”.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة “Liban Jus”: ” اولا اود ان اقدم الشكر الكبير لمعالي وزير الصناعة جورج بوشكيان على تشجيعه للصناعة وفي الحقيقة اننا نلمس لاول مرة ان وزارة الصناعة قريبة من الصناعيين اللبنانيين، وهذا اداء يهمنا ان يستمر وان تبقى وزارة الصناعة الحامية والراعية لكل النشاطات الصناعية ولكل هموم الصناعيين التي ليست فقط محصورة بتامين مصادر الطاقة كالنفط والمازوت والبنزين، خصوصا الصناعات التحويلية الموجودين نحن فيها والتي هي ما بين الاستيراد والانتاح والتصدير تواجه عوائق عديدة ، وهذه الحلقة يلزمها مواكبة كبيرة لاسيما من وزارة الصناعة ونحن نشكر الله اننا موجودين في اياد امينة”.

وختاما، جال الوزير بوشكيان مع اصحاب المؤسسة في الاقسام.