بوشكيان: نقدّر الموقف السعودي الداعم للبنان على كلّ المستويات

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان خطّ إنتاج جديد في شركة مياه ترشيش – تالايا السبّاقة إلى تعبئة مياه الشرب في غالونات زجاجيّة. ويشمل الخط انتاج العصائر والمشروبات الغازيّة وغير الغازيّة، وذلك في إطار خطة توسّعية وانمائية تؤمّن منتجات جديدة للسوق المحلي والتصدير، فضلاً عن إيجاد فرص عمل والمساهمة في تنشيط الاقتصاد كما قال صاحب الشركة مارسيل الحاج.

وقال بوشكيان في كلمة: “أفتخر بزيارتي مصنعكم الذي اشتغلتم منذ تأسيسه في العام 2009 على تجهيزه بأفضل المعدّات وأكثرها حداثة وتطوّراً، معتمِدين المواصفات وعناصر الجودة ومعاييرالنظافة والبيئة والصحّة والسلامة العامة. عمليّة مكتملة، وأنتم موجودون في أعلى نقطة تعبئة مياه في ترشيش على علو 1750 متر، حيث المياه نقيّة طيّبة شهيّة تروي العطش وتروحِن الروح كما يُقال”.

وأضاف: “هنيئاً لكم المصنع. وهنيئاً لكم انخراطكم في حط انتاج لغالونات المياه من الزجاج، متخلّين عن غالونات البلاستيك التقليديّة. ومعروف أن تعبئة المياه بالزجاج تحافظ على المياه أكثر وتبقيها نقيّة وصافية وطيّبة. وانتقلت تقنيّتكم الأولى في العالم الى دول أوروبية وأميركية. وهذا يشهد لكم. كما أن حصولكم على الترخيص لتعبئة مياه sparkling هو تطوّر اضافي ونوعي للسوق اللبنانية والعربية العطشى للمياه اللبنانية”.

وأردف: “المياه عصب الحياة. والصناعة عصب الاقتصاد. نحن مدعوون الى المحافظة على ثرواتنا المائية الطبيعية التي هي توازي لا بل أغنى من الثروات النفطية. كما نحن في وزارة الصناعة معنيون بتسهيل أمور الصناعيين وتشجيعهم ومساعدتهم وتذليل المعوقات من أمامهم لديمومة الصناعة وتطويرها وتحديثها. هنيئاً لـ”تلايا”. والى المزيد من التألق في عالم صناعي مبتكر وحديث وفريد ومتألق”.

وختم بالقول: “أعلم انكم كنتم تصدّرون الى الخارج وخصوصًا إلى السعودية. وكلي ثقة بأن الاخوة السعوديين سيعيدون فتح أبوابهم امام المنتجات اللبنانية. ونحن نقدّر الموقف السعودي الداعم للبنان على كلّ المستويات”.