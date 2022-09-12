بوشكيان: نقطة التحول الأساسية للقطاع العام

يعاني لبنان هذه الفترة من عدة مشاكل لاتزال الحلول فيها غير واضحة، في حين ان ملف ترسيم الحدود البحرية لا صورة واضحة له الى هذا اليوم، ومن منطلق آخر تأتي الموازنة على نطاق ازمة ثانية في محاولة لتوحيد سعر الصرف.

أفيما كد النائب جورج بوشكيان أن “الرؤية لا تزال غير واضحة حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”، مشيرا الى ان “المشكلة تكمن في التفاصيل”.

ولفت في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى “اننا متمسكون بكل ما طرحناه من حقوق للبنان”، متمنياً ان “تكون الامور أكثر وضوحا في الايام المقبلة”.

وعن جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة، اعتبر أنها “نقطة التحول الأساسية للقطاع العام”، وقال: “ان الاتجاه هو لتوحيد سعر الصرف في الموازنة واعتماد سعر منصة صيرفة”.