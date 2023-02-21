الثلاثاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 21 فبراير 2023 |
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بوشكيان يتابع حريق معمل الناعمة

منذ 6 دقائق
جورج بوشكيان

جورج بوشكيان

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أشار المكتب الاعلامي في وزارة الصناعة في بيان، الى ان “الوزير جورج بوشكيان الموجود في دبي للمشاركة في معرض غولف فود، يتابع قضية الحريق الذي شب في مصنع Limatech الذي يصنع العلامة التجارية كونكورد للبرادات في منطقة حارة الناعمة، وهو على تواصل مع المسؤولين في الوزارة لمعرفة الأسباب الممكن أن تكون أدت إلى هذا الحادث المؤسف”.

وأبدى بوشكيان تعازيه لوفاة أحد العمال، متمنيا “الشفاء للمصابين والجرحى، ونجاح رجال الاطفاء في حصر الحريق ومنع انتشاره وتمدده، معربا عن “تضامنه مع أصحاب المصنع. وفي المعلومات المستقاة من دوائر الوزارة، أن المعمل قائم في منطقة صناعية ومرخص، ويجدد الشهادات الصناعية بوقتها ويصدر الى الخارج وفق القوانين والأصول.

ولا يمكن التكهن بالسبب الحقيقي للحريق بانتظار السيطرة على النيران واجراء التحقيقات اللازمة، مثمنا الجهود المبذولة من الدفاع المدني ورجال الاطفاء والقوى الأمنية والشرطة البلدية”.

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