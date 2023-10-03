بوشكيان يدعو الصناعيّين إلى المضيّ في خيارات التجدّد والابتكار

أعرب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، عن اعتزازه بتطوّر الصناعة اللبنانية، وبإعطاء الصناعيين المنتجات تصاميم حديثة وجذّابة وراقية تلبّي الأذواق المختلفة، وتضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية، وتفوقها جودة ومتانة أحيانًا.

كلام بوشكيان أتى بعدما جال في مصنع جورج اندراوس للمفروشات في برج حمود، وأثنى على الجهد المبذول بحرفيّة عالية، وتنفيذ التصاميم بدقّة متناهية.

وشجّع الصناعيين على المضيّ في خيارات التجدّد والتحديث والابتكار، والمحافظة على المصداقية والعمل على سياسة المدى الطويل وليس الكسب السريع.

وأوضح أن التحديات كبيرة، والمصاعب التي يواجهها القطاع الخاص عامة والصناعي خصوصًا كثيرة. لكن الصناعي أثبت في السنوات الأخيرة تمتّعه بقدرات هائلة تأقلم فيها مع الأزمات وتخطّاها بذكاء ومرونة وانفتاح على الأسواق الخارجية التقليدية والجديدة.

وقال: “يعود الفضل إلى المبادرة الفردية وعدم الاستسلام. وفي ما يتعلّق بصناعة المفروشات التي تعمل فيها أيادي نجّارين هم في الحقيقة فنّانون ورسّامون مبدعون يحفرون الخشب ويجعلوه آية من الجمال، وبذلك يتميّز اللبناني عن الصناعي الأجنبي، وعن الآلة التي تعمل من دون روح، فيما يتحلّى الصناعي اللبناني بمهارات فريدة صقلها بالممارسة، واكتسبها وأورثها من جيل الى جيل.”

وأشار إلى أهمية الإشادة بقطاع العلامات التجارية اللبنانية ( Franchise ) التي تنقل المنتج اللبناني بأبهى حلّة، مع تقديم مفهوم خدماتي متكامل أصبح منتشراً في الكثير من دول العالم.