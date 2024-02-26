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بوصعب: الحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية

منذ ساعة واحدة
إلياس بو صعب

إلياس بو صعب

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، في مكتبه في المجلس، القائمة بأعمال السفارة الاسترالية أماندا ماكريغور يرافقها السكرتير الأول بن غريغ حيث تم البحث في مجمل الأوضاع العامة على الساحة الداخلية بما فيها ملف الانتخاب الرئاسي كذلك في التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان.

وقد أشار بوصعب الى أن “فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة وأن الحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية”.

وشدد على “أهمية مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل الى حل لوقف الحرب واحتوائها والانتقال من بعدها الى المرحلة التي تلي وقف اطلاق النار في لبنان بما فيها ملف حل الخلاف على النقاط التي تحفظ لبنان عليها على الحدود البرية الجنوبية”.

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